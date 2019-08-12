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Наводнения в Индии унесли более 150 жизней и разрушили 200 домов

Наводнения в Индии унесли уже более 150 жизней. Еще семнадцать человек ищут в четырех штатах страны.

Сильные ливни разрушили более 200 домов. Более 160 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома и переселиться во временные лагеря.

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Стихийные бедствия является следствием муссонных дождей. В операциях по спасению участвуют почти полсотни команд. В частности, подразделения армии, морских и воздушных сил страны.

Напомним, из-за недавней непогоды в Украине были обесточены 129 населенных пунктов.

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