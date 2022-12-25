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Факты / Видео / Україна

Возвращение к украинским традициям: как в Криворовне празднуют громко Рождество

Маргарита Верещагина Видеоредактор

Криворовня – единственное село в Украине, которое Рождество будет праздновать 25 декабря. Гуцульская коляда – уникальная традиция, сохранившаяся в горах. Если раньше местные шутили, что Рождество в Криворовне отменят разве что из-за ядерной угрозы. Сейчас уверены – несмотря на любую угрозу Рождество в Криворовне будут праздновать, потому что это не только аутентичные обряды, это надежда на новую жизнь, которую приносит новорожденный Иисус, и на победу. А изменения в дате воспринимают не как празднование по-новому, а возвращение к украинским традициям.

Кутья главное блюдо на празднике. Кутю – обязательное сакральное блюдо Святого вечера — умеет готовить почти каждая украинская хозяйка. А вот колядовать, как в Криворовне, могут мало где. Криворовня – горная деревня, здесь колядуют громко и долго. Из-под церкви в разные стороны расходятся группы колядников. Потому что надо зайти к каждой, даже самой далекой, господи. Это первая община в Украине, которая будет праздновать Рождество 25 декабря. 18 октября Синод ПЦУ разрешил проводить рождественские богослужения – по желанию верующих. Местные прихожане еще 8 ноября решили отрубить московские путы навсегда. А изменения в праздновании воспринимают не как новое исчисление, а как возвращение к традициям. Это высокогорное село самое известное в Украине своими аутентичными колядниками и колядками. Несмотря на, казалось бы, кардинальное решение перейти на мировое христианское летоисчисление, собственных рождественских традиций не потеряет. Напротив – обещают сохранить и приумножить.

 

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