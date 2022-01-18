Возвращение Порошенко и угроза вторжения РФ: главные темы Свободы слова на ICTV

Возвращение в Украину пятого президента, а сейчас нардепа Петра Порошенко, а также риски широкомасштабного вторжения России стали главными темами первого в 2022 году выпуска программы Свобода слова на ICTV. Ведь риск большой войны с РФ остается высоким, как и вероятность внутренней дестабилизации.

Чиновники, народные депутаты и эксперты также обсудили нынешнюю ситуацию на дипломатических фронтах.

Первой обсуждалась тема возвращения Петра Порошенко и начала судебного заседания для избрания ему меры пресечения. Она вызвала жаркие дискуссии и споры в студии.

Так, глава фракции Слуга народа Давид Арахамия заявил, что власти не хотят комментировать эту тему, поскольку свое слово должны сказать правоохранители и суд.

– Именно для того, чтобы никого не могли обвинять в политическом давлении или в политическом вмешательстве… Этим занимаются правоохранительные органы. И именно правоохранительные органы должны делать свое дело. Мы не хотим лезть в работу правоохранительных органов, – отметил Арахамия.

В то же время нардеп от Европейской Солидарности Алексей Гончаренко убежден, что очередное дело против пятого президента Украины – это, в первую очередь, политическое преследование. Оппозиционер также призвал власти думать о государстве.

– Путин бряцает оружием у наших ворот. В это время Зеленский сражается не с Путиным. Зеленский занимается тем, как посадить своего прямого оппонента и самого большого оппонента, согласно всем опросам, пятого президента. Скажите мне: это усиливает государство? – заявил Гончаренко.

Еще одной темой для дискуссии стал риск широкомасштабного вторжения России, который за время новогодних каникул никуда не исчез.

По мнению нардепа Сергея Рахманина, сейчас ситуация более угрожающая, чем в конце декабря. Представитель Голоса в парламентском Комитете по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки убежден, что в этой ситуации Украина должна требовать от международных партнеров большей военной поддержки – прежде всего, высокотехнологичного оборудования. Речь идет, в частности, о средствах радиоэлектронной борьбы, средствах радиоэлектронной разведки, системах противовоздушной обороны, вертолетах.

– Сейчас у нас есть уникальный шанс, играя на противоречиях, существующих сегодня между Путиным и Байденом, требовать более качественной помощи от стран НАТО. Например, определенными дефицитными боеприпасами, которые есть в странах НАТО и которые, к сожалению, мы не можем получить из-за определенных проблем, — подчеркнул Рахманин.

А вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина отметила, что главным условием переговоров с Кремлем должно быть мирное урегулирование и вывод оккупационных войск с временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей и аннексированного Крыма.

– Первым условием любых переговоров с Путиным должно быть мирное урегулирование и в целом вывод войск с территории Донецкой и Луганской областей и переговоры по возвращению Крыма. То есть, сегодня еще политические лидеры стран НАТО, в том числе США, не готовы к этому, — заявила Стефанишина.

По ее мнению, нынешнее положение вещей и нагнетание ситуации и угрозы широкомасштабного наступления – это тактика, выгодная Путину. Благодаря ей он принуждает страны НАТО к переговорам и озвучивает неприемлемые предложения.

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