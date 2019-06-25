Возвращение России в ПАСЕ: Украина приостанавливает участие в Ассамблее и готовит жесткую реакцию

Украина приостанавливает участие в работе ПАСЕ в знак протеста против решения по уничтожению санкционного механизма, которое было принято ночью 25 июня.

Принятая резолюция дает возможность снятия санкций с России, которые были наложены в 2014 году. Тогда из-за аннексии Крыма россиян лишили права голоса в ПАСЕ и исключили из всех руководящих органов ассамблеи.

Ситуация на дипломатическом фронте в Парламентские Ассамблеи Совета Европы последние сутки напоминает реальные боевые действия на востоке Украины.

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Стране агрессору разрешили вернуться в ПАСЕ без выполнения каких-либо условий. То есть, ни одна из семи резолюций по восстановлению территориальной целостности и суверенитета Украины, прекращение оккупации Крыма и Донбасса не выполнены. Своим голосованием, евродепутаты отменили механизм введения санкций, действовавший в ассамблее раньше, а 220 правок, внесенных Украиной отклонили.

Украинская и грузинская делегации обжаловали решение Ассамблеи вернуть Россию. За подтверждение полномочий россиян, в ПАСЕ будут голосовать 26 июня. После обжалования, украинская делегация покинула сессионный зал и решила прекратить участие в этой сессии, за исключением вопросов, связанных с лишением полномочий российской делегации.

На ситуацию отреагировал президент Украины Владимир Зеленский, на своей странице в Фейсбук написал, что очень разочарован.

Премьер-министр Украины – Владимир Гройсман заявил, что реакция на возвращение России в ПАСЕ должна быть максимально жесткой.

В отечественном МИД заявили, что ПАСЕ значительно ослабила свою роль в современной европейской политике, а затем и способность эффективно защищать верховенство права, права человека и демократию.

Мощным вызовом и первым серьезным дипломатическим ударом за последние 5 лет назвал решение ПАСЕ предыдущий президент Украины Петр Порошенко. Он пообещал в ближайшее время задействовать все его внешнеполитические связи, чтобы вирус всепрощения России по аннексии Крыма и оккупации Донбасса не распространился дальше.

Лидер партии Батькивщина Юлия Тимошенко заявила, что в течение суток президент Владимир Зеленский должен убедить ключевых лидеров Европы не возвращать российскую делегацию в ПАСЕ, иначе это будет крах украинской дипломатии.

Напомним, Россия полностью прекращает авиасообщение с Грузией.

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