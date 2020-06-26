Наводнение на Западной Украине: уровень воды спадает, на Прикарпатье подтоплено свыше 8 тыс. домов

Уровень воды в затопленных районах Прикарпатья спадает. До сих пор остаются подтопленными более 8 тыс. домов, дворы и огороды. Кое-где уровень воды все еще достигает полутора метров. Сейчас тяжелее всего в селах вдоль Днестра. Их затопило полностью.

Треть Нижнева под водой. Люди помогают друг другу. Только там подтопило 60 домов. Люди сидят в машинах вдоль дороги с надеждой уже вернуться домой.

На Буковине в Новоселецком районе затоплены огороды, теплицы, дома. Передвигаются люди там лодками. В изолированные деревни спасатели доставляют продовольствие. Вода медленно отступает.

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Уровень воды в реках Прикарпатья и Буковины падает. Кое-где еще дождливо, но не так обильно. Между тем, ожидается поднятие воды в бассейне Припяти, Днестровском водохранилище, в Тисе возле Чопа и в Днестре. Поэтому возможно затопление трассы Одесса-Рени в Одесской области.

Президент Владимир Зеленский призвал главу правительства Дениса Шмыгаля разработать системное решение для ликвидации последствий подтоплений и паводков в Украине.

Погода в Западной Украине стабилизируется к концу недели, тогда и изменится паводковая ситуация в регионе. Об этом сообщили на заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций 24 июня.

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