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Факты / Видео / Украина / Общество

Поверят, только когда увидят: как родные ждут пленных из РФ

Обмен пленными с Россией должен состояться 29 декабря в 11 утра на КПП Майорское. По информации журналиста Андрея Павловского, Украина передаст 130 человек, а Россия – только 80. И пока не известно, исключил ли Киев из списка четырех беркутовцев, которые расстреливали людей на Майдане и еще семерых одиозных преступников.

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Имена из списков пока не известны – власть ничего не комментирует. Поэтому родные украинских пленников не находят себе места от волнения. В частности, семья Романа Фурсова, который в плену уже более 2 лет. Подробнее – в сюжете Татьяны Доцяк.

К слову, Факты ICTV рассказывали об историях освобожденных узников Кремля.

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