Полностью оправдана: суд отпустил Наталью Саенко, сбившую насмерть 15-летнего парня
Октябрьский суд Полтавы полностью оправдал водителя-бизнесвумен Наталью Саенко, которая в 2018 году на пешеходном переходе сбила насмерть 15-летнего велосипедиста Артема Левченко.
Школьника госпитализировали с тяжелой травмой черепа: через два месяца Артем умер, не приходя в сознание.
Следствие длилось восемь месяцев, дело насчитывает пять томов. В течение года изнурительных судебных заседаний были отстранены несколько следователей и заменены прокуроры.
Семья погибшего велосипедиста назвала приговор полтавского суда полным провалом правоохранительной и судебной систем страны.
— Жизнь в нашей стране не имеет никакой ценности, наше государство — это инкубатор для убийц, и я не знаю, кто будет следующим. Пока гибнут люди, подобные водители получают права, — поделилась мать Артема.
Прокурор заверил, что все обстоятельства ДТП будут подробно изучаться, и вскоре обратится в апелляционный суд с соответствующим ходатайством об обжаловании.
Апелляцию будет подавать и представитель потерпевших. Все расходы, связанные с процессом, возложены на государство: Саенко же не оплатит ни копейки.
ДТП в Полтаве: как это было
В ноябре 2018 года в центре Полтавы произошло смертельное ДТП: внедорожник Mercedes-Benz сбил подростка, который выехал на велосипеде на пешеходный переход.
Медики диагностировали у 15-летнего мальчика ушиб головного мозга и церебральную кому, вследствие чего он скончался.
Свидетелем по делу был муж полтавского ресторатора Натальи Саенко. После прибытия на место ДТП мужчина забрал из автомобиля видеорегистратор и отвез его в магазин.
Уже на следующий день он отдал регистратор правоохранителям, однако флешка была пустой.
От удара велосипедиста на несколько метров подбросило в воздухе. Пока он лежал на асфальте, Саенко даже не подошла к мальчику. Более того — не позвонила в экстренную помощь.
Впоследствии экспертиза докажет, что если бы Наталья Саенко вовремя нажала на тормоза, столкновения можно было бы избежать.