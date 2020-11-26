Полностью оправдана: суд отпустил Наталью Саенко, сбившую насмерть 15-летнего парня

Октябрьский суд Полтавы полностью оправдал водителя-бизнесвумен Наталью Саенко, которая в 2018 году на пешеходном переходе сбила насмерть 15-летнего велосипедиста Артема Левченко.

Школьника госпитализировали с тяжелой травмой черепа: через два месяца Артем умер, не приходя в сознание.

Следствие длилось восемь месяцев, дело насчитывает пять томов. В течение года изнурительных судебных заседаний были отстранены несколько следователей и заменены прокуроры.

Семья погибшего велосипедиста назвала приговор полтавского суда полным провалом правоохранительной и судебной систем страны.

— Жизнь в нашей стране не имеет никакой ценности, наше государство — это инкубатор для убийц, и я не знаю, кто будет следующим. Пока гибнут люди, подобные водители получают права, — поделилась мать Артема.

Прокурор заверил, что все обстоятельства ДТП будут подробно изучаться, и вскоре обратится в апелляционный суд с соответствующим ходатайством об обжаловании.

Апелляцию будет подавать и представитель потерпевших. Все расходы, связанные с процессом, возложены на государство: Саенко же не оплатит ни копейки.

ДТП в Полтаве: как это было

В ноябре 2018 года в центре Полтавы произошло смертельное ДТП: внедорожник Mercedes-Benz сбил подростка, который выехал на велосипеде на пешеходный переход.

Медики диагностировали у 15-летнего мальчика ушиб головного мозга и церебральную кому, вследствие чего он скончался.

Свидетелем по делу был муж полтавского ресторатора Натальи Саенко. После прибытия на место ДТП мужчина забрал из автомобиля видеорегистратор и отвез его в магазин.

Уже на следующий день он отдал регистратор правоохранителям, однако флешка была пустой.

От удара велосипедиста на несколько метров подбросило в воздухе. Пока он лежал на асфальте, Саенко даже не подошла к мальчику. Более того — не позвонила в экстренную помощь.

Впоследствии экспертиза докажет, что если бы Наталья Саенко вовремя нажала на тормоза, столкновения можно было бы избежать.

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