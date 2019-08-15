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Полноценная встреча Зеленского и Трампа: Тейлор назвал место и сроки

Встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа состоится осенью в Вашингтоне. Об этом сообщил временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор.

Тейлор заверил, что США и впредь будут поддерживать Украину, в частности, Вашингтон усиливает санкции против России. Американский дипломат уже заметил положительные сдвиги при президентстве Зеленского.

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Это изменение отношения к украинцам на оккупированных территориях, а также новое стремление к двусторонним переговорам с Москвой. По мнению Тейлора, важно, что президент Зеленский звонил Путину. Это свидетельствует о возможности того, чтобы президенты Украины и России обсуждали вопросы Донбасса, Черного моря и Керченского пролива.

К слову, Уильям Тейлор заявил, что сейчас известно, что президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп будут в одно время находиться в Варшаве и Нью-Йорке.

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