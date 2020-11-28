Полный локдаун в Украине: сценарии и что думают предприниматели

Карантинные ограничения, введенные весной этого года, застали чуть ли не весь украинский бизнес врасплох. Кто-то адаптировался и перешел в он-лайн. Кто не пережил тотального локдауна, другие же догоняли утраченное когда ограничения были ослаблены. Сейчас из-за карантина выходного дня предприниматели вновь теряют заработок.

Антон совладелец сети салонов красоты. Из-за ограничений на выходные уже потерял пятую часть своих клиентов. Поэтому убежден, лучше внедрить локдаун, уменьшить количество больных Covid -19 и вернуться к обычному режиму работы.

По подсчетам экспертов Киевской школы экономики весной страна потеряла почти 9% ВВП.

Представители крупного бизнеса к новому локдауну готовы, убеждены в Европейской бизнес ассоциации. Если власть сможет поддержать еще и малый бизнес — это будет лучший эффект в будущем.

Но вряд ли спасут 8 тыс. грн помощи предпринимателям, о которых на днях сообщил премьер Денис Шмыгаль. Власти должны уменьшить налоговое давление, облегчить процесс получения кредитов. Как во время карантина, так и после, чтобы бизнес смог восстановиться и развиваться.

То, что полный локдаун фактически неизбежен, сейчас говорят почти все отечественные чиновники. Его действенность в борьбе с Covid-19 показывает опыт европейских стран. К тому же, по подсчетам экономистов второй локдаун уже не принесет такого вреда экономике. Прогнозируют — 0,3% падения месячного ВВП.

Предприниматели не абы как ожидают новогодние праздники.

Это последняя возможность подтянуть заработки в этом году. И по прогнозам Украинского института будущего, один из реалистичных сценариев — внедрение локдауна припадет именно на эти дни.

Второй сценарий — скорейшее внедрение локдауна. Тогда на праздники бизнес начнет зарабатывать, но и количество новых больных после праздников резко поползет вверх. Следовательно, весной правительство будет вынуждено уже в третий раз ставить страну на паузу.

Поэтому предпринимателям советуют готовиться уже и предоставить своим клиентам как можно больше услуг заблаговременно.

Карантин выходного дня

Министерство здравоохранения планирует на следующей неделе сообщить об эффекте, которого удалось достичь путем введения карантина выходного дня.

Об этом рассказал министр здравоохранения Максим Степанов в эфире одного из телеканалов.