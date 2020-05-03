Объясняют и раздают маски. Как в Черкассах полиция борется с нарушителями карантина

Вместо штрафов за отсутствие маски — раздают маски. С такой миссией выходят в люди полицейские Черкасс. Инициатива совместная с благодетелями. Благотворительный фонд передает маски патрульным, а они уже идут с разъяснениями к людям. Инициативу Черкасс поддержали уже и на Волыни.

С началом вынужденных ограничений полицейским приходится составлять протоколы на нарушителей карантина. Объяснить важность соблюдения карантинных мероприятий не всегда удается, признают патрульные. Но само только присутствие патрульных на улицах заставляет горожан доставать маски из карманов. Штрафов люди боятся больше, чем болезни. Подробнее в сборном сюжете Фактов.

Напомним, мэр Черкасс Анатолий Бондаренко предупредил президента Украины Владимира Зеленского, что будет сопротивляться в случае преследований за смягчение карантина в Черкассах.

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