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Сочетание кулинарии и искусства: в ресторане Asia Bar&Grill состоялся необычный бранч

Дарина Реготун Видеоредактор

Традиционный тематический бранч (сочетание завтрака и ланча) устроили в ресторане Asia Bar&Grill гостиницы Hyatt Regency в Киеве. Вкусные блюда в этот раз дополняли скульптуры и картины украинских художников.

– Мы пытались сделать подачу необычной, чтобы было интересно даже для наших постоянных гостей, – говорит заместитель главного шеф-повара ресторана Мелих Юртьорен.

Организаторы отметили, что главной целью мероприятия стало сочетание кулинарии и красоты искусства.

— Мы очень стремились, чтобы гости имели возможность на время отвлечься от обыденности, от зимы за окном, послушать вечный джаз, посмотреть современное искусство и конечно же насладиться изысканными блюдами, — рассказывает менеджер ресторанов и баров Hyatt Regency Kyiv Артур Ян Цвинар.

Также в этот день гости смогли сами приобщиться к искусству, создав собственную картину.

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