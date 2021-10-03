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Маргарита Верещагіна |

Сочетает прошлое и будущее: перформансы нынешнего ГогольFest в Днепре

Фестиваль, который стал известным не только в Украине, но и далеко за ее пределами. Уже третий год подряд ГогольFest в Днепре поражает своими масштабами и программами.

Здесь привычное для всех пространство оживает, а граждане становятся участниками уникальных художественных событий.

Среди основных локаций — Речной вокзал, культурный центр и бывший промышленный гигант — завод им. Карла Либкнехта. Каждый перформанс адаптирован под темп и стиль города. В этом году он сочетает прошлое и будущее.

В течение двух дней фестиваль открыт для зрителей и ценителей современного искусства. Каждый ГогольFest — это неповторимое действо, уверяют организаторы, ведь программу и локации каждый раз адаптируют специально под город.

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