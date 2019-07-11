Пожар на Северной ТЭЦ в Москве – 11 пострадавших

Крупный пожар произошел в Москве на Северной ТЭЦ. Пострадали 11 человек. У большинства – сильные ожоги.

Водители, которые ехали недалеко сняли на видео огромный столб огня и черного дыма.

Читайте: Пожар на шахте в Днепропетровской области – пострадали шестеро горняков

По предварительным данным пламя вспыхнуло после взрыва в одном из помещений.

На ликвидацию пожара отправили более десятка пожарных бригад и два вертолета. Рядом расположено общежитие и огонь уже подобрался к зданию.

К слову, пожар и трещины в фундаменте: в Калифорнии произошло мощное землетрясение.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.