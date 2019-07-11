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Факты / Видео / Мир / Россия

Пожар на Северной ТЭЦ в Москве – 11 пострадавших

Крупный пожар произошел в Москве на Северной ТЭЦ. Пострадали 11 человек. У большинства – сильные ожоги.

Водители, которые ехали недалеко сняли на видео огромный столб огня и черного дыма.

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По предварительным данным пламя вспыхнуло после взрыва в одном из помещений.

На ликвидацию пожара отправили более десятка пожарных бригад и два вертолета. Рядом расположено общежитие и огонь уже подобрался к зданию.

К слову, пожар и трещины в фундаменте: в Калифорнии произошло мощное землетрясение.

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