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Пожар в психбольнице Одессы: один человек в критическом состоянии, погибли шестеро

Крупный пожар в Одесской психиатрической больнице. Шесть человек погибли – пятеро пациентов и одна медсестра. Еще несколько госпитализированы с различными степенями тяжести. Сейчас устанавливают причины возгорания здания. Президент Владимир Зеленский поручил премьер-министру Владимиру Гройсману создать государственную комиссию и расследовать трагедию.

Во время пожара в здании было 54 пациента и трое сотрудников больницы. Из-за отравления угарным газом на месте погибли трое ветеранов и медсестра. Впоследствии, еще два человека умерли в реанимации. Четверо госпитализированы – один в критическом состоянии. 41-го больного эвакуировали в другие отделения.

Читайте: В Одессе произошел пожар в психиатрической больнице: погибли шесть человек

Возгорание началось поздно вечером 10 июня в отделении психиатрической больницы, где находились пациенты – ветераны второй мировой войны и воины-афганцы. За считанные минуты пламя распространилось на крышу одноэтажного здания. В 21:44 чрезвычайники получили сообщение и за 6 минут первый экипаж прибыл на место. На помощь прибежали и местные жители.

Здание деревянное. Палаты были открыты, поэтому пациенты могли спокойно передвигаться отделением. Главный врач уверяет, недавно установили пожарную сигнализацию, однако договор на обслуживание не заключили.

В течение часа шесть десятков пожарных боролись с огнем. Но здание сгорело дотла. По предварительным данным, возгорание началось с улицы.

К слову, Владимир Зеленский поручил Владимиру Гройсману создать государственную комиссию для расследования причин пожара в психбольнице в Одессе.

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