Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Видео / Происшествия
Дмитро Кудрявцев |

Пожары и рекордные температуры: в Турции и Греции пытаются справиться со стихией

В Турции и Греции продолжают бушевать пожары и рекордно высокие температуры, пока в Украине проносятся ураганы.

В первой стране, страдающей от стихии, которая уничтожает все вокруг, удалось локализовать 130 пожаров.

Однако возгорание вновь произошло в провинции Мугла, из-за чего была объявлена эвакуация. Спасатели продолжают работу над локализацией девяти очагов возгорания на фоне жары, низкой влажности воздуха и сильного ветра.

По словам специалистов, ситуация остается сложной из-за погодных условий и того факта, что местные жители отказываются покидать свои дома. Некоторые граждане пытаются погасить пламя своими усилиями, чтобы защитить имущество, однако это им не помогает в борьбе со стихией.

Возле курорта Мармарис пожарным помогают справиться с огнем вертолеты и самолеты, из которых два – украинские, однако техники не хватает.

— Мы пытались самостоятельно защитить наши дома. Вместе с соседями передавали ведра с водой. Мы звонили во все возможные спасательные службы, просили прислать вертолет. Нас бросили на произвол судьбы, — сказал один из местных жителей.

От природных катаклизмов страдает также Греция, где было зафиксировано около 46 градусов жары. Местные жители и туристы пытаются спастись от зноя возле водоемов и фонтанов, а тем, у кого слабое здоровье, работодатели разрешили взять отгул.

Читайте
Пожар под Одессой: огонь вспыхнул на складе

Жара поставила под угрозу государственную систему электроснабжения. На фоне того, что жители активно используют кондиционеры, подскочила нагрузка на электросети.

Власти пытаются справиться с этой проблемой, запустив несколько угольных электростанций, которые собирались закрыть.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Украина помогает тушить пожары в Турции, авиация ЕС уже вылетела на помощь
Украина помогает тушить пожары в Турции, авиация ЕС уже вылетела на помощь
Как выбрать качественный и бюджетный кондиционер — главные правила
Как выбрать качественный и бюджетный кондиционер — главные правила
Лесные пожары разгорелись на греческом полуострове Пелопоннес
Лесные пожары разгорелись на греческом полуострове Пелопоннес
Лесные пожары в Турции: людей эвакуируют на лодках из воды
Лесные пожары в Турции: людей эвакуируют на лодках из воды
Аномальная жара в Греции: температура достигнет 44 градусов по Цельсию
Аномальная жара в Греции: температура достигнет 44 градусов по Цельсию
Лесные пожары в Турции: Эрдоган объявил районы вспышек огня зонами бедствия
Лесные пожары в Турции: Эрдоган объявил районы вспышек огня зонами бедствия
Киев закрыл все въезды в город для фур из-за чрезмерной жары
Киев закрыл все въезды в город для фур из-за чрезмерной жары
МИД рекомендует украинцам не ездить в некоторые регионы Турции из-за пожаров
МИД рекомендует украинцам не ездить в некоторые регионы Турции из-за пожаров
Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка