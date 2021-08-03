Пожары и рекордные температуры: в Турции и Греции пытаются справиться со стихией

В Турции и Греции продолжают бушевать пожары и рекордно высокие температуры, пока в Украине проносятся ураганы.

В первой стране, страдающей от стихии, которая уничтожает все вокруг, удалось локализовать 130 пожаров.

Однако возгорание вновь произошло в провинции Мугла, из-за чего была объявлена эвакуация. Спасатели продолжают работу над локализацией девяти очагов возгорания на фоне жары, низкой влажности воздуха и сильного ветра.

По словам специалистов, ситуация остается сложной из-за погодных условий и того факта, что местные жители отказываются покидать свои дома. Некоторые граждане пытаются погасить пламя своими усилиями, чтобы защитить имущество, однако это им не помогает в борьбе со стихией.

Возле курорта Мармарис пожарным помогают справиться с огнем вертолеты и самолеты, из которых два – украинские, однако техники не хватает.

— Мы пытались самостоятельно защитить наши дома. Вместе с соседями передавали ведра с водой. Мы звонили во все возможные спасательные службы, просили прислать вертолет. Нас бросили на произвол судьбы, — сказал один из местных жителей.

От природных катаклизмов страдает также Греция, где было зафиксировано около 46 градусов жары. Местные жители и туристы пытаются спастись от зноя возле водоемов и фонтанов, а тем, у кого слабое здоровье, работодатели разрешили взять отгул.

Жара поставила под угрозу государственную систему электроснабжения. На фоне того, что жители активно используют кондиционеры, подскочила нагрузка на электросети.

Власти пытаются справиться с этой проблемой, запустив несколько угольных электростанций, которые собирались закрыть.

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