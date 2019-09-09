Пожары, тайфуны и ураганы: в мире свирепствует стихия

Вслед за летней жарой, которая только во Франции унесла более полутора тысяч жизней, пришли осенние стихии: пожары, тайфуны и ураганы.

Огненный шторм – так назвали масштабные лесные пожары в австралийском Квинсленде и Новом Южном Уэльсе. Ведь из-за порывов ветра пламя будто волнами охватывает новые территории. Сгорели не менее 200 домов. Среди них и памятники архитектуры. Огонь подобрался к Национальному парку. Пожарные вертолеты помогают обуздать стихию.

На корейский полуостров обрушился мощный тайфун. Погибли 8 человек. Трое в Южной Корее, еще пятеро – в Северной. Лидер КНДР Ким Чен Ын уже обвинил чиновников в бездеятельности. Потому что не подготовились и не предупредили о таких серьезных последствия стихийного бедствия. Затоплены огромные территории угодий, где растет рис. Для жителей страны, которая страдает от нехватки продовольствия – это риск остаться голодными.

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В Японии смельчаки снимают на видео силу мощного тайфуна Факсай. Есть первые жертвы. Погибла женщина. Ее нашли без сознания посреди улицы. Еще 40 человек с различными травмами попали в больницы. Скорость ветра достигала более 200 километров в час. Отменили сотни авиа- и железнодорожных рейсов. В центре Токио стихия повалила деревья неподалеку императорского дворца. Без света остались почти миллион домов по всей стране.

На атлантическом побережье Канады оценивают ущерб, нанесенный ураганом Дориан. Скорость ветра достигала 40 метров в секунду. Оборванные линии электропередач. Более 500 тыс. человек остались без света. Ураган повредил тысячи домов. В городе Галифакс упал строительный кран и разбил недавно построенные сооружения. Министерство обороны отправило в пострадавшие регионы почти тысячу военных чтобы помочь навести порядок после разгула стихии.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что тайфун в Китае лишил жизни более 40 человек.

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