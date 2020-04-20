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Пожары в Украине: на Житомирщине почти полностью сгорело два села

Украина в дыму и огне. С 4 апреля не могут окончательно укротить пламя в Чернобыльской зоне. Продолжают тушить очаги возгораний на территории пяти лесничеств. Тлеют пеньки, остатки древесины и торфяник.

Накануне 15 пожаров потушили в Винницкой области. Огонь уничтожил более 19 гектаров сухостоя. Была опасность переброски пламени на лес. В Житомирской области выгорели почти 4 тыс. гектаров лесов. Уничтожены 4 десятка домов. Почти полностью выгорели две деревни.

Подробнее о пожарах в украинских селах смотрите в сюжете Валерия Никанорова.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как тушили пожар в Чернобыльской зоне.

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