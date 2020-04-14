Пожары в Украине. На Житомирщине огонь за 2 часа уничтожил 16 домов

Выжигали сухую траву и сожгли почти пол деревни. На Житомирщине огонь с сухой травы перекинулся на деревню. За несколько часов 16 домов превратились в пепелище, а люди оказались без крыши над головой. Все началось с пожара в лесу и в поле в нескольких километрах от села, впрочем, из-за сильного ветра огонь за ночь прошел более 5 км и уже вчера утром перекинулся на дом.

Село Борятин как с жуткого фильма. С одной стороны улицы сплошные пепелища, которые дымятся через сутки после пожара. Наталья растерянно ходит на пепелище, где стоял ее дом.

Женщина рассказывает — из-за сильного ветра огонь распространялся очень быстро. Ее дом со всеми пристройками сгорел за 20 минут. Она успела вынести только документы.

16 домов в селе огонь уничтожил за 2 часа. Дома и сараи вспыхивали будто спички.

Факты ICTV ранее писали о том, что пожар в Чернобыльской зоне удалось потушить.

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