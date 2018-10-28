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Пожарное авто наполняют за считанные минуты: как Ужгород спасают чешские гидранты

В Ужгороде спасают уникальные пожарные гидранты. Они наземные, установили их здесь еще в 1930 году во времена Чехословакии. Таких в Украине больше нигде нет.

Аутентичные гидранты добавляют особой атмосферы старым кварталам Ужгорода. И стали одной из туристических изюминок.

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Сейчас из трех сотен старинных кранов в городе осталось только 80. Половина из них до сих пор работают, пожарные набирают из них воду.

Ужгородцы годами просят власть отреставрировать чешские гидранты. Но бесполезно. Поэтому взялись за спасение оригинальных кранов сами.

Ранее Факты ICTV писали о едином на всю страну саде хурмы на Закарпатье в городе Виноградов.

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