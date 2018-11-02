Prada и Miu. Европейские дизайнеры приехали в Украину

Они гуру дизайна в Европе, создают интерьеры для модных бутиков Prada, Miu Miu и легендарного итальянского бренда женского белья La Perla. И они впервые приехали в Украину, чтобы исследовать наши традиционные ремесла. Четверо дизайнеров интерьера с Италии, Швеции и Великобритании отправились в уникальную экспедицию.

Чтобы открыть для себя доселе неизвестный им потенциал нашей страны. Они будут искать вдохновение не в больших городах, а на отдаленных украинских хуторах. И учиться у обычных сельских ремесленников. В течение 3 дней разрисуют писанки, соткут покрывало и даже сыграют на трембите. Свое дизайн-путешествие архитекторы начали со Львовщины.

Смотрите: Как делают одежду из переработанного пластика в Украине

В Украину большинство европейских дизайнеров приехали впервые. Признаются, ранее о нашей культуре ничего не знали.

Пораженные технологии, дизайнеры уверены, такая посуда прекрасно украсит современный интерьер. Керамику повезут с собой. Ошарашены и низкой ценой на керамические изделия.

Впереди у дизайнеров еще 2 дня и 4 украинских города. Они будут ткать покрывала, лепить косовскую керамику и разрисовывать писанки в Коломые. А уже 3 ноября своим впечатлениями о Украине европейцы поделятся в Киеве.

К слову, в Украине открылся Ветеран Хаб: что это такое и чем помогает.

Опубликовано Ноябрь, 02 в 15:58



Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.