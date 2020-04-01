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Факты / Видео / Украина

Работники в отпусках, гости эвакуированы. Курорты Закарпатья могут не пережить карантин

Туристическая отрасль страны, из-за коронавируса, испытывает огромные убытки. Когда переполненные этой поры курорты Закарпатья, в настоящее время полностью пусты — там вообще нет туристов. Предприниматели в сфере туризма затягивают пояса: работников курортов отправили в оплачиваемые отпуска, у кого они были. Других за свой счет.

Когда эта отрасль заработает, никто не знает. Местные туризмоведы прогнозируют: часть объектов может не пережить карантин и вообще прекратить работу.

Закарпатские курорты пустые — из-за карантина отсюда эвакуировали всех туристов. В поселке Поляна почти полсотни санаториев, где лечат минеральной водой. Здесь ежедневно оздоравливалось до десяти тысяч человек. Теперь везде пустота. Срочно выехать туристам помогали руководители учреждений и владельцы частных усадеб. Многих вывозили за свой счет.

В санатории — более полусотни номеров. Все убраны и закрыты на ключ. Ресторан продезинфицировали, бассейн накрыли, чтобы не пачкался.

Факты ICTV ранее писали о том, что из-за вспышки коронавируса в Ровенской области было заблокировано целое село.

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