Работает только два цеха, оборудование вывезено: завод Большевик выставили на аукцион

Известный производственный гигант Украины Киевский машиностроительный завод Большевик уйдет с молотка и исчезнет этого же года.

Фонд госимущества готовит к продаже мощное предприятие, которое в свое время производило машины и агрегаты для любых отраслей и имеет территорию 35 гектаров. Сейчас цеха некогда мощного монополиста вырезаны и ограблены.

На заводе работало более 6 тыс. рабочих. Предприятие поставляло всему миру кабельную и резиновую продукцию, вулканизаторы и эскалаторы. В середине 90-х годов акции предприятия передали Фонду госимущества Украины, с тех пор машиностроительный завод начал приходить в упадок.

Глава заводского комитета Первого киевского машиностроительного завода Большевик отметил, что Фонд имущества никогда не обращал внимание на работу предприятия.

Работу завода можно восстановить, но чтобы закупить новое оборудование, или восстановить уцелевшее нужны огромные ресурсы, а их нет. К тому же любые финансовые операции невозможны из-за ареста имущества.

Исполняющий обязанности главы правления Первого киевского машиностроительного завода Большевик сообщил, что все счета заблокированы и арестованы. На предприятии несколько десятков исполнительных производств поэтому единственное что может руководство — получать деньги за аренду и выплачивать зарплату.

Общая сумма долга Большевика 500 млн грн, что в 12 раз больше, чем завод заработал в 2020 году.

Сами работники возмущены действиями своего руководства, говорят, последний год оно ежеквартально меняются, и все что делают новые директора — намеренно отказываются принимать крупные заказы, стоимость которых покрыла бы все долги предприятия.

— Мы имеем заказы и могли бы сделать так, что 13 или 15 форматоров-вулканизаторов отправили в США. Но все это тихонько закрыли, — отметил глава профсоюзной организации Валерий Скрипак.

Из 36 цехов сейчас работает только два. Остальные заброшенные, а уцелевшее оборудование вывезено на дочернее предприятие в Жашков. Завод готовят к приватизации, открытый аукцион Фонда госимущества проведут в июне. Стоимость пока не объявлена.

Заместитель главы Фонда госимущества Украины Тарас Елейко сообщил, что не будет так, что в один момент здесь появится жилой комплекс и не останется никаких цехов. Это еще будут решать в соответствии с приватизационными условиями и новый владелец будет принимать решения по развитию предприятия.

В бывших цехах уже действует ТРЦ, работников осталось чуть более 200 человек. Они отмечают, если большевик уничтожат, Украина потеряет уникальное сверхтяжелое оборудование.

Работники большевика требуют у Фонда госимущества и правительства сохранить завод и профиль его работы даже в случае приватизации. Но таких гарантий им никто не дает.

Большая приватизация

4 февраля Верховная Рада приняла за основу законопроект №4543, предусматривающий изменения в закон О приватизации государственного и коммунального имущества (по приватизации крупных объектов).

Документом предлагается исключить из заключительных положений закона временный запрет в период карантина из-за эпидемии коронавируса на проведение аукционов по продаже объектов большой приватизации.

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