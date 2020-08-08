Работают за копейки при температуре 50 градусов. Условия труда на Укрзализныце

В редакцию Фактов ICTV обратились работники Укрзализныци, которые обеспечивают поезда бельем. Люди говорят, что работают как рабы, а условия — ужасные. Работники живут в вагонах прямо на территории предприятия.

Они работают в цехе, где температура 50 градусов, при этом получают за работу мизерную заработную плату.

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На предприятии Укрзализныци, которое обеспечивает бельем украинские поезда, Лариса работает почти 30 лет. Женщина — комплектовщица. Вместе с коллегами они устали терпеть нечеловеческие условия труда, за которые в прошлом месяце получили меньше прожиточного минимума.

Люди говорят, что за период карантина даже масок и дезинфекторов не видели. Жалуются работники и на состояние белья, которое гладят. А часть неместных работников живет прямо на территории предприятия.

Руководство говорит, что о том, что люди живут в вагонах, не знает. В отношении подчиненных говорят, что те жалуются безосновательно, потому что в цехах работать якобы комфортно. А маленькую зарплату объясняют плохим недобросовестным трудом.

Черный список пассажиров-дебоширов на поезда и самолеты

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко предложил сделать черный список для тех, кого ссаживают с поездов за дебош, хулиганство и за вандализм. Таким пассажирам предложил не продавать билеты.

Накануне Геращенко вместе с исполняющим обязанности Укрзализныци Иваном Юриком встретил поезд Харьков-Ужгород, с которого сняли трех пьяных пассажиров.