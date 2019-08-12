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Факты / Видео / Украина / Общество

Правят службу под открытым небом: в Винницкой области верующих ПЦУ не пускают в храм

Очередной религиозный конфликт в Винницкой области, теперь храм делят в селе Пеньковка. Еще в декабре прошлого года большинство прихожан приняло решение о переходе к Православной Церкви Украины. Но с решением полутысячной общины не согласились 24 прихожан, они поддерживают Московский патриархат.

В селе религиозный конфликт. Из 700 жителей села – 500 решили перейти к Православной церкви Украины. Но их не поддержал, действующий настоятель из Московского патриархата и несколько десятков сторонников русской церкви.

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Именно это меньшинство решила, что храм только для них. Решения учредительного собрания подала в суд. А священник закрыл церковь – здесь правит только для верующих московской церкви. Новый настоятель храма пытался договориться со сторонниками РПЦ, но те на уступки не пошли.

С десяток раз в деревню приезжала полиция. Вызвали их прихожане уже Православной церкви Украины, потому что их в храм не пускают спортивные молодые люди, которые говорят, что они прихожане.

Люди хотят молиться в церкви, которую сами строили.

В управлении по делам национальностей и религий Винницкой области говорят – большинству прихожан Пеньковки не надо строить новый храм. Хотя до сих пор продолжаются судебные процессы – устав новой религиозной общины таки будет зарегистрировано.

К Православной церкви Украины больше храмов перешло именно в Винницкой области. Но именно в этой области больше религиозных конфликтов, еще 36 общин не могут поделить церкви.

Напомним, восстановление Киевского патриархата грозит отзывом или приостановлением действия томоса о предоставлении автокефалии ПЦУ.

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