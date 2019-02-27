Правила безопасности в горах зимой: что взять с собой и нельзя делать

В субботу в Карпатах погибли двое туристов – в группе было восемь, остальным повезло больше. Их спасали более 30 чрезвычайников и волонтеров.

Сначала группа шла вместе. К цели – обсерватории на вершине – остался километр, но погода ухудшилась, температура упала до -20, ветер завеял ураганный – до 30 метров в секунду.

Части туристов стало плохо, они теряли силы и уже не могли идти, поэтому остальные группы оставила их и поспешила наверх, чтобы позвать спасателей с высокогорного поста. Те сразу пошли на помощь, но потеряли время из-за минимальной видимости в метели. Двое туристов замерзли в нескольких сотнях метров от спасательного поста. Двое спасенных сейчас в больнице. Вспоминать этот поход не хотят. Все – опытные альпинисты. О непогоде знали, но рискнули идти даже в темноте.

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Как не повторить их ошибку советуют спасатели. Перед подъемом нужно зарегистрироваться у спасателей и обсудить маршрут. Но главное уметь передать GPS сигнал о своем пребывании, это можно сделать с любого смартфона. Ведь в метели трудно понять, где именно застряли. Если истощились – надо отдать тяжести спутникам, но теплые – оставить. Надо иметь с собой – фонарик, спички, и зимнее экипировки.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что в Карпатах заблудились трое туристов из Одессы.

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