Правила безопасности в метро: что делать, если упал на рельсы

Киевское метро. Без пробок, быстрое и комфортное, поэтому – очень популярно. Ежегодно перевозит по полмиллиарда пассажиров. Но не все они знают базовые правила безопасности.

Как действовать, если, например, упал на рельсы? Ведь оказаться на путях могут не только самоубийцы. Часто это несчастные случаи или банальная неосторожность. Поэтому от того, знаете ли вы, как вести себя в такой ситуации, зависит ваше здоровье и даже жизнь.

В первую очередь – свидетели события должны известить дежурного по станции. Пока дежурный среагирует, сам пассажир должен идти в направлении движения поезда, до начала платформы. Если поезд уже совсем близко – надо лечь в специальный лоток между рельсами – против движения. Есть рюкзак – обязательные снимите.

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Не пытайтесь выбраться на платформу самостоятельно. Под ней – скрытый так называемая контактная рельса, которая подает ток. Возможно, раньше вы ее не замечали.

Если попробуете выбраться наверх не по специальной лестнице, а посреди платформы – скорее всего машинально обопретесь на эту рейку. Это грозит смертью и вам, и человеку, который подаст руку, чтобы помочь. Многие пассажиры об этом правиле не знают.

В метрополитене говорят: трагические случаи можно предотвратить очень просто: не заступать за ограничительную линию на платформе.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, каким будет метро будущего.

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