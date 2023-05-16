Правило “золотого часа”: как работают медики под Бахмутом
Контрнаступление – это всегда много раненых. Стабилизационные пункты в Донецкой области переполнены, с легкими и тяжелыми ранениями бойцов свозят круглосуточно.
То, как медики быстро и организованно спасают бойцов – впечатляет. Они четко понимают, от качества оказанной ими помощи зависит дальнейшее лечение, а иногда и жизнь армейцев.
Стабпункты находятся близко к фронту, поэтому там стабилизируют раненых бойцов, чтобы они доехали в госпиталь, пытаясь сохранить условия “золотого часа”.
Понятие “золотого часа” в тактической медицине – это час после ранения, в течение которого должны оказать квалифицированную врачебную помощь. Тогда шансы на спасение самые высокие.
Наступление для военных медиков – это не то контрнаступление, которого сейчас все ждут. Они точно знают, нам придется заплатить за освобождение каждого метра украинской земли, но иначе победы не добиться.