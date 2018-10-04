Премьера Новых лидеров: что подготовили авторы проекта и как будут выбирать победителя
Сегодня на телеканале ICTV стартует долгожданный финальный этап национального телепроекта Новые лидеры, цель которого – привлечь активных, креативных и амбициозных людей к решению проблем государственного уровня.
В 22.20 в эфире телеканала украинцы увидят первый выпуск Новых лидеров, где сотня лучших начнет бороться за попадание в десятку финалистов.
Читайте: Новые лидеры: где смотреть проект онлайн
Участников ждет непростой отбор от экспертов, зрителей в студии и ведущего программы – Сергея Притулы.
Проголосовать за любимый проект можно с помощью СМС или через мобильное приложение. Десятка лучших будет соревноваться не только за победу, но и за большой денежный приз. Эти средства должны инвестировать на воплощение в жизнь лучшей идеи, способной изменить страну. Старт борьбы уже сегодня и каждый четверг в 22:20 на канале ICTV.
К слову, Факты ICTV рассказывал о том, что Новые лидеры встретились с Александром Квасьневским на YESПодписывайся на нас в Telegram. Следи за оперативными новостями!