Премьера Новых лидеров: что подготовили авторы проекта и как будут выбирать победителя

Сегодня на телеканале ICTV стартует долгожданный финальный этап национального телепроекта Новые лидеры, цель которого – привлечь активных, креативных и амбициозных людей к решению проблем государственного уровня.

В 22.20 в эфире телеканала украинцы увидят первый выпуск Новых лидеров, где сотня лучших начнет бороться за попадание в десятку финалистов.

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Участников ждет непростой отбор от экспертов, зрителей в студии и ведущего программы – Сергея Притулы.

Проголосовать за любимый проект можно с помощью СМС или через мобильное приложение. Десятка лучших будет соревноваться не только за победу, но и за большой денежный приз. Эти средства должны инвестировать на воплощение в жизнь лучшей идеи, способной изменить страну. Старт борьбы уже сегодня и каждый четверг в 22:20 на канале ICTV.

К слову, Факты ICTV рассказывал о том, что Новые лидеры встретились с Александром Квасьневским на YES

Опубликовано Октябрь, 04 в 20:14



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