Премия HR-бренд Украина назвала лучших работодателей Украины

Премия HR-бренд Украина назвала лучших работодателей. Job-портал grc.ua. в одиннадцатый раз провел церемонию награждения, где назвали лучшие проекты в области управления персоналом.

Победителей определяли почти за полтора десятками направлений.

Организаторы Премии, job-портал grc.ua, отмечают тенденцию компаний в этом году — работодатели перестраивают работу с сотрудниками, становятся все более ориентированными на людей.

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