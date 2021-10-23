Премия HR-бренд Украина назвала лучших работодателей Украины
Премия HR-бренд Украина назвала лучших работодателей. Job-портал grc.ua. в одиннадцатый раз провел церемонию награждения, где назвали лучшие проекты в области управления персоналом.
Победителей определяли почти за полтора десятками направлений.
Организаторы Премии, job-портал grc.ua, отмечают тенденцию компаний в этом году — работодатели перестраивают работу с сотрудниками, становятся все более ориентированными на людей.
2021-10-23
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