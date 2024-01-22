Премьер Польши Туск приехал в Киев в День Соборности Украины | Новости Факты ICTV за 22.01.2024
— Оккупанты ударили по Купянску 22.01.2024: погиб человек, еще один — получил ранения.
— Россияне ударили по Краматорску 22.01.2024: один человек погиб, еще один — ранен.
— Сводка Генштаба 22.01.2024.
— Эти десантники вышли из одного из самых горячих населенных пунктов Донецкой области — Клещеевки.
— Премьер-министр Польши Дональд Туск прибыл в Киев 22.01.2024.
— В МИД Украины ответили на скандальные заявления премьера Словакии.
— Дмитрий Кулеба призвал совет министров иностранных дел ЕС предоставить Украине больше оружия.
— СБУ задержала пророссийских агитаторов в разных областях Украины.
— Ровно десять лет назад погибли первые герои Революции Достоинства.
— В Харькове на День Соборности Украины горожане создали цепь единства.
— На телефоны украинцев начали приходить фейковые сообщения от ГСЧС.
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