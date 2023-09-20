Татьяна Высоцкая, ведущая программы Вікна-новини
Премьера ФИЛЬМА “Евродонбас” и зерновой КОНФЛИКТ с Польшей! Новости Факты ICTV за 20.09.2023
— ГУР подтвердило сегодняшние удары по оккупантам в Крыму;
— В Воронежской области РФ упал Су-34 – детали;
— Зерновой конфликт: почему не удается найти общий язык;
— Верховная Рада поддержала позицию президента по открытию е-деклараций;
— Экоактивисты из Херсона и Мариуполя проводят обучение по экологизации;
— Рассказ об истории Донбасса без вырванных страниц;
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