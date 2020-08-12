Презентация ноутбуков Huawei в Украине: Matebook X Pro, Matebook D 14, Matebook D 15

В современных условиях повседневной и бизнес-жизни пользователи обращаются к новейшим технологиям, которые позволяют упростить жизнь и вывести работу на новый уровень.

Именно это подчеркнули представители компании Huawei, представив в Украине бизнес ноутбуки Matebook X Pro и Matebook D.

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В наши дни бизнес требует быстрого реагирования, поэтому многие задачи решаются именно со смартфона.

Удачным решением для людей, работающих в таком темпе, может стать режим многоэкранного взаимодействия, — говорят в компании Huawei.

Поэтому разработчики инноваций в который раз доказывают, что гаджеты могут предоставлять новые бизнес-возможности, необходимые для успеха.

Украинское мобильное приложение для подбора одежды

Одесские разработчики создали мобильное приложение, с помощью которого создается 3D-модель человеческого тела с учетом 29 различных показателей, такие как ширина плеч, объем груди, рост и тому подобное.

Стоит только сделать две фотографии и за считанные секунды вам подберут одежду. Приложение анализирует данные и за 20 секунд выдает результат.