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Презентация современного центра 3D визуализации и моделирования месторождений

Увидеть земные глубины и оценить перспективы добычи украинского газа отныне можно в современном центре 3D визуализации и моделирования месторождений, презентацию которого на днях провели для журналистов.

Для развития программы моделирования Нафтогаз инвестировал средства в строительство нового научного центра, который уже начал свою работу в Харькове.

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Специалисты центра охотно рассказывают о возможностях работы. По их мнению, благодаря применению новейших технологий Украина может обеспечить свои потребности в полезных ископаемых.

Добыча газа в Украине

За 2019 год в Украине было добыто 20,7 млрд кубометров газа. Из них 14,9 млрд кубометров голубого топлива обеспечила государственная Укргаздобыча, 12 млрд — Укрнафта и еще 4,6 млрд — частные предприятия.

По объемам это — четвертое место в Европе, но и этого стране мало. В 2019 году импорт газа достиг 14,2 млрд кубометров.

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