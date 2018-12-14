Презумция согласия: будет ли новый закон по донорству после смерти

Операции по установке механических сердец сделали только четырем украинцам. Денис и Василий – среди них. То, что их удалось спасти, в Институте сердца называют настоящим чудом. Ибо одно механическое сердце стоит почти 3 млн грн.

Трансплантации сердца в Украине не делали более десяти лет через законодательные трудности, – говорит Борис Тодуров. Он убежден, исправить печальную статистику мог бы новый закон – о презумции согласия. Такой действует во многих странах мира. Это когда после смерти человек становится донором, если при жизни не написала официального отказа. Оппоненты такого закона боятся процветания черной трансплантологии.

Читайте: Новый закон о трансплантации: что изменится для украинцев

Между тем, Денис из Одессы и Василий с Тернопольщины ожидают, пока государство найдет деньги, чтобы им пересадили уже настоящее сердце в Беларуси. Одна операция обойдется в 120 тыс. долларов. В Украине, уверяют наши медики, ее можно удешевить в десять раз. Поэтому эти мужчины просят депутатов законодательно гарантировать трансплантологию, потому что это спасет тысячи жизней.

К слову, Порошенко подписал закон о трансплантации органов.

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