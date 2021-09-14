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Суд в Праге отправил под арест россиянина Франчетти: его могут экстрадировать в Украину

Суд в столице Чехии Праге отправил под арест россиянина Александра Франчетти, причастного к оккупации Крыма в 2014 году. Теперь он будет ждать решения об экстрадиции в Украину за решеткой.

Ранее соответствующий запрос подал Офис генпрокурора.

Сам подозреваемый все обвинения отвергает и подал апелляцию. Жалобу должны рассмотреть в течение двух недель.

Александра Франчетти задержали 12 сентября в аэропорту чешской столицы. Во время проверки документов обнаружили, что его разыскивают украинские правоохранители за содействие в оккупации Крыма.

Франчетти более 20 лет жил в Чехии. В Крым переехал в начале 2014 года. Тогда вступил в незаконное вооруженное формирование “Оборона Севастополя”. А потом организовал группу “Северный ветер”. Ее представители открыто сотрудничали с российским военным командованием.

Напомним, Офис генерального прокурора подтвердил намерение подать запрос о выдаче Франчетти. Голосеевский районный суд уже избрал Франчетти меру пресечения в виде содержания под стражей.

Против него открыли уголовное производство по факту участия в незаконных вооруженных формированиях (ст. 260 УК Украины).

Кроме того, ранее чешские правоохранители раскрыли подробности задержания Франчетти.

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