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О голосовании даже не говорят: какая ситуация на фронте в день местных выборов

В Мариуполе несмотря на близость к фронту, все 189 участков заработали в штатном режиме. В городе более 300 тыс. избирателей. Но безумных очередей утром не наблюдалось и грубых нарушений не зафиксировано. Голосование проходит с соблюдением всех карантинных ограничений.

Но уже в 10 км от Мариуполя фронт. О выборах там даже не говорят, а занимаются больше безопасностью. Покоя, армейцам не дают враждебные дроны. Никакие запреты на проведение аеророзведки по условиям перемирия на террористов не действуют.

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На позициях у Водяного к враждебным опорников несколько десятков метров. Украинские морпехи уверены, что напротив них стоят профессиональные военные. Это видно по экипировке, которая есть только у российских спецназовцев.

За минувшие сутки только по украинским позициям в Водяном российские наемники несколько раз открывали огонь из гранатометов и стрилецького оружия.

Также по состоянию на 12.00, по информации Гражданской сети ОПОРА, явка украинцев на местных выборах 2020 составляет 13,5%.

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