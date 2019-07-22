О коалиции со Слугой народа и приоритетах в Раде – первые шаги Голоса

Гость студии Фактов ICTV заместитель председателя партии Голос Ярослав Юрчишин. Он рассказал, довольна ли партия результатом, будут ли они объединяться с партией Слуга народа и что собираются делать в парламенте.

Далее прямая речь:

– Довольны ли вы результатом?

– Как первым результатам парламентской кампании нашей партии, которая основалась за 2 месяца, то выборами довольны. Если бы было немного больше времени, то результат был бы куда более мощный.

– А почему за 2 месяца до выборов, а не раньше создалась партия?

– Это уникальный момент. После президентских выборов запрос на новую политику, на новые политические силы чрезвычайно высоки. Выборы показали, насколько люди готовы доверять новым, а не тем, кто долгое время обещал, но своих обещаний не выполнял.

– Что вы собираетесь делать в парламенте?

– Ключевыми приоритетами является то, чтобы суды рассматривали дела не в зависимости от того это граждан, или наемный работник, или это бывший президент, народный депутат – в логические сроки. Поэтому реформа судебной системы, реформа парламента – нам нужно отменить неуклюжую, преступную неприкосновенность. Важно минимизировать влияние олигархов, превратить крупных олигархов на цивилизованный бизнес.

– Как вы относитесь к предложению Слуги народа объединиться с Голосом? И как относитесь к тому, что Вакарчуку предлагают кресло премьер-министра?

– Сейчас мы видим, что общество готово доверить монопартийное большинство президентской силе. Мы видим в этом достаточно большой риск. Я бы говорил о слабо контрольной власти, а когда в наших условиях в Украине была слабо контрольная власть – это времена Януковича, мы имели весьма ограниченный результат. Поэтому то, что было сказано вечером – ожидаем какой-то конкретике по этим вопросам, когда будут подведены итоги голосования. Мы будем ориентироваться конкретно на тот показатель, который даст общество. Если общество предоставит президентской силе всю полноту власти, то президентская сила должна отвечать за всю полноту власти. Мы себя видим в позиции плюс, то есть мы все положительные вещи, которые будет предлагать собственное президент и его политическая сила готовы поддерживать, а там, где мы будем видеть определенные риски – мы будем критиковать и предлагать свои решения.

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– С кем вы будете объединяться?

– На данный момент у нас планы реализации своей программы и мы будем вести консультации, вести переговоры со всеми политическими силами, которые видят приоритет европейского развития, которые видят необходимость установления настоящего правосудия, реформу парламента и ограничения власти олигархов. А какая форма объединения – это время покажет.

Напомним, ранее Владимир Зеленский прокомментировал создание коалиции Слуги народа и Голоса.

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