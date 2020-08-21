О масках и не слышали. На Шацких озерах люди массово нарушают карантин

На Шацких озерах аншлаг. Тысячи отдыхающих принимают солнечные ванны на берегу самого глубокого озера Украины. На центральном пляже Свитязь не протолкнуться. О карантине здесь будто и не слышали.

За день на отдых сюда приезжает несколько тысяч туристов со всей Украины. Особенно живо на выходные.

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Полноценный сезон здесь начался в конце июля, ведь до этого в зонах отдыха действовали ограничения из-за карантина — базам запрещали принимать туристов. Но теперь дали зеленый свет. На пляжах работают аттракционы, гостиницы и усадьбы полностью заполнены почти до осени.

А вот попасть в магазин или кафе легко и без маски, отдыхающие рассказывают, что этого никто не контролирует.

В полиции говорят, что за лето составили более 50 протоколов за несоблюдение условий карантина. Но признают — за всем не проследишь.

А вот такому наплыву отдыхающих радуются местные продавцы, которые развозят пляжами традиционные свитязкие вкусности. Говорят, что хоть последнего месяца лета есть шанс подзаработать.

Обычно активный сезон на Шацких озерах продолжается до сентября, поэтому туристы еще имеют по крайней мере неделю. Но несмотря на то, что в таких многолюдных местах людей почти никто не контролирует, здоровье и безопасность — это личное дело каждого.

Разделение Украины на четыре карантинные зоны

Адаптивный карантин в Украине продлили до 31 августа. Но уже с 1 августа все области разделили на четыре карантинные зоны — зеленую, желтую, оранжевую и красную.

Это сделали для того, чтобы в зависимости от ситуации в регионе, усиливать или ослаблять карантин.

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