О продлении карантина, обучении с 1 сентября и тестах на Covid-19: эксклюзив Степанова

Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал в эксклюзивном интервью Фактам ICTV о продлении карантина в Украине, готовность школ к обучению в условиях пандемии и дал советы по тестированию на коронавирус.

Максим Степанов прокомментировал ситуацию с адаптивным карантином в Украине. Министр отметил, что ситуация с коронавирусом отличается в разных регионах страны и уже окончательно известно, что карантинные ограничения будут продолжены минимум на месяц.

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Мы анализируем методы контроля, соблюдение всех наших мероприятий, и каким образом это лучше делать. Сейчас 100% карантин будет продлен еще на месяц, а потом будем анализировать ситуацию и говорить, что делать дальше. Ситуация подсказывает, что это будет не последний месяц карантина, — заявил Максим Степанов.

О возобновлении работы школ с 1 сентября министр рассказал, что в Минздраве рассматривают все варианты обучения. Степанов пояснил, что главная цель — это сочетание комфорта и безопасности для детей.

Сейчас с Министерством образования мы разрабатываем правила, каким образом дети будут учиться. Мы рассматриваем вопросы и двух смен, чтобы мы могли обеспечить определенное количество детей во время обучения. Мы хотим максимально вложить все наши правила, и чтобы максимум за 10 дней озвучить их, чтобы дети успели подготовиться к учебному году, — пояснил министр.

Степанов добавил, что масочный режим, измерение температуры и пользования антисептиками будут обязательно предусмотрены в этих правилах.

Также министр рассказал о тестировании украинцев на коронавирус. Он объяснил, что делать ПЦР-тестирование беж всяких на то причин — нет смысла.

Делать ПЦР-тестирование если у тебя нет ни одного симптома коронавируса, или ты не находился в контакте с инфицированными, нет никакого смысла. Если мы говорим о ИФА-тестах, которые определяют наличие антител к коронавирусу, то такие тесты возможно делать по желанию, — заявил Степанов.

В завершение министр посоветовал выполнять все рекомендации, которые дает Минздрав, поскольку они даются исключительно ради здоровья украинцев.

Новые штрафы за нарушение карантина

Кабинет министров одобрил законопроект, который устанавливает штрафы для граждан, которые не носят маску в публичных местах и транспорте.

В случае принятия проекта закона Верховной Радой украинцам грозит штраф за несоблюдение масочного режима в размере от 10 до 15 необлагаемых минимумов (от 170 до 255 грн).

Также Кабмин предложил штрафовать собственников общественных мест, если будет зафиксировано несоблюдение масочного режима посетителями.

Согласно этому законопроекту предпринимателям грозит штраф в размере от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 3 400 до 5 100 грн).

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