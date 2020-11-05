О режиме тишины, денежных вознаграждениях и разведении сил — интервью Руслана Хомчака

В Украине уже сто дней держится режим прекращения огня. Однако на передовой многих бойцов волнует вопрос — сколько еще не стрелять, когда враг перемирие не соблюдается.

Генерал-полковник Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак в эксклюзивном интервью Фактам ICTV рассказал о ситуации, которая сложилась на Донбассе.

— Там, где есть угроза жизни военнослужащих, угроза потери территории, огонь открывается непосредственно решением командира на местах и ​​докладывается своему командиру.

С 27 июля бойцы на фронте начали получать денежное вознаграждение. Некоторые считают, что их выплачивают якобы за то, чтобы армейцы не стреляли по врагу.

Хомчак уверяет, что это не так, и ему приятно осознавать, что солдат на первой линии получает около 3о тысяч грн.

Следующие 4 участка для разведения сил и средств — это Петровка, Григорьевка, Славяносербск и Нижнетеплое. Если после разведения, враг начнет обстреливать эти участки, украинская армия будет готова вернуться на свои прежние позиции.

Недавно Руслан Хомчак побывал на передовой с двухдневным рабочим визитом и пообщался с бойцами на позициях.

По словам главнокомандующего, КПВВ в Луганской области решают многие гуманитарных и социальных вопросов.

Сервисный центр на КПВВ

Украина готова запустить сервисный хаб с открытия контрольного пункта въезда-выезда в Счастье Луганской области. В нем можно будет получить банковские, пенсионные и другие услуги.

В сервисном хабе жители оккупированных смогут получить бесплатную правовую помощь, сообщили в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

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