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О чем мечтают украинские артиллеристы: один день с военнослужащими

Сейчас украинские артиллеристы служат в зоне проведения боевых действий. Они находятся в 30 км от линии соприкосновения, ведь соблюдают договоренности 2015 года.

По этому соглашению тяжелое вооружение должно быть отведенным от линии соприкосновения.

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Артиллеристы постоянно проводят обучение, чтобы не забыть навыков. Также следят за техникой и постоянно на чеку.

Такая профессия требует внимательности и точности.

— Командование дивизиона старается набирать людей мотивированных молодых, которые знают что они здесь делают, какие интересы отстаивают, — утверждает командир самоходного артиллерийского дивизиона 24 ОМБр имени короля Даниила Максим.

Хороший артиллерист должен уметь делать расчеты, ориентироваться на местности и разбираться в военной технике. Военные в совершенстве знают математику, физику, химию, основы компьютерного управления.

Практически каждый военный прошел горячие точки на войне. Они мечтают вернуться домой и быть со своими семьями. Но понимают, кто как не они будут защищать Украину.

Боевой путь военного, спасал собратьев

Сергей Поступальский прошел путь от лейтенанта до полковника. В августе 2014 года в составе третьего мотопехотного батальона вместе с собратьями остановили наступление захватчиков у Георгиевка.

Это было первое прямое столкновение ВСУ с регулярной российской армией.

Оккупанты неожиданно открыли огонь из тяжелой артиллерии. Один осколок попал Сергею в голову, а другой в дыхательные пути.

Мужчина не мог говорить, но ему удалось вывести собратьев из-под обстрела.

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