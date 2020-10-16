О чем мечтают украинские артиллеристы: один день с военнослужащими
Сейчас украинские артиллеристы служат в зоне проведения боевых действий. Они находятся в 30 км от линии соприкосновения, ведь соблюдают договоренности 2015 года.
По этому соглашению тяжелое вооружение должно быть отведенным от линии соприкосновения.
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Артиллеристы постоянно проводят обучение, чтобы не забыть навыков. Также следят за техникой и постоянно на чеку.
Такая профессия требует внимательности и точности.
— Командование дивизиона старается набирать людей мотивированных молодых, которые знают что они здесь делают, какие интересы отстаивают, — утверждает командир самоходного артиллерийского дивизиона 24 ОМБр имени короля Даниила Максим.
Хороший артиллерист должен уметь делать расчеты, ориентироваться на местности и разбираться в военной технике. Военные в совершенстве знают математику, физику, химию, основы компьютерного управления.
Практически каждый военный прошел горячие точки на войне. Они мечтают вернуться домой и быть со своими семьями. Но понимают, кто как не они будут защищать Украину.
Боевой путь военного, спасал собратьев
Сергей Поступальский прошел путь от лейтенанта до полковника. В августе 2014 года в составе третьего мотопехотного батальона вместе с собратьями остановили наступление захватчиков у Георгиевка.
Это было первое прямое столкновение ВСУ с регулярной российской армией.
Оккупанты неожиданно открыли огонь из тяжелой артиллерии. Один осколок попал Сергею в голову, а другой в дыхательные пути.
Мужчина не мог говорить, но ему удалось вывести собратьев из-под обстрела.