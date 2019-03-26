ПРО США перехватили межконтинентальную баллистическую ракету над Тихим океаном

США провели новое успешное испытание системы противоракетной обороны.

С полигона на Маршалловых островах в Тихом океане запустили два объекта, имитировали межконтинентальные баллистические ракеты условного противника.

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На их перехват с калифорнийской авиабазы – которая за 6,5 тыс. километров – стартовали две ракеты ПВО, которые успешно уничтожили цели.

Напомним, в начале года президент США Дональд Трамп обнародовал обновленную стратегию противоракетной обороны страны.

В ней крупнейшими угрозами были названы Россия, Иран, Китай и Северную Корею.

К слову, новая ракета SpaceX может уничтожить российскую ракетную программу.

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