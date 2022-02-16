Про трагедию человека и тяжелые 90-е: в украинский прокат выходит фильм Носорог

Наконец-то — 17 февраля — в украинский прокат выходит фильм Олега Сенцова Носорог. История из лихих 90-х — без прикрас и романтики. Главный герой по прозвищу Носорог попадает в криминальный мир и начинает свой кровавый путь, который приведет его совсем не туда, куда он ожидал.

Режиссер фильма отмечает: в то время почти не было выбора вариантов реализации, и они шли туда, потому что это было модно и престижно. Это был скорый путь, который вел в никуда.

— Хотел показать трагедию человека, у которого не было выбора. Это было такое ужасное время, когда ребята на это решались идти. Носорог – он и палач, и жертва одновременно, – отметил Сенцов.

Олег добавил, что мы до сих пор живем под влиянием этих последствий 90-х годов – беспредел, когда люди жили не по закону, а по понятиям.

Исполнитель главной роли – Сергей Филимонов. Он непрофессиональный актер, бывший спортсмен, ультрас, болельщик Динамо Киев. Говорит, что, к счастью, вовремя свернул с пути, который мог пройти так же, как герой фильма, или как титушка.

— У всех адекватных людей нет другого варианта, кроме того, чтобы мы были независимы и сильны, а с криминалом этого точно не будет, — сказал он.

Ленту уже показали в Венеции, фильм и исполнитель главной роли отмечены премиями на шведском и грузинском кинофестивалях. Теперь сможет сказать свое слово и украинский зритель. Накануне в Доме кино прошел предпремьерный показ.

Фильм снимался в Кривом Роге, Львове и Киеве в сотрудничестве Украины, Польши и Германии.

Права на демонстрацию приобрела стриминговая платформа Netflix. Носорог станет одним из немногих украинских фильмов, попавших в ее коллекцию. Также ленту купили для показа в Великобритании, Франции, Италии и других странах мира.

— На ленту потратили €1 млн 600 тыс. – это было серьезное испытание, с ковидными преградами и массовыми сценами. Этот фильм вызывает определенные эмоции. Я думал, что это чисто мужское кино, а на самом деле даже молодые девушки говорят, что им интересно, – признается Олег Сенцов.

Режиссер уверен, что Украина способна играть в высшей лиге мирового кинематографа, и готовит к съемкам новые фильмы.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.