Прощение сепаратистов и признание документов: жизнь хорватов после войны

Эпидемия ненависти и непрощения – это, вероятно, то, что ждет Украину после завершения войны, если она, конечно, завершится и на каких условиях. Даже если это произойдет не скоро – сам вопрос: как жить дальше – никуда не исчезнет.

Те, кто звал российских наемников в страну и воевал на их стороне – феврале не на виды тех, кто защищал страну от вторжения, кремлевской оккупации, расчленения и уничтожения.

Конфликтов, похожих на наш, есть немало в мире, и очевидными есть вещи, что война может завершиться, но в сознании она останется на поколения. Возможно ли примирение с Донбассом? На примере Хорватии расскажут наши коллеги с Радио Свобода.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как живут ветераны войны в Хорватии.

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