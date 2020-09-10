Проблемы дистанционного образования. Готова ли Украина к обучению в режиме онлайн

Украинское образование не готово к дистанционному обучению, если в стране снова введут тотальный карантин. Детям и учителям придется переходить в онлайн-режим. И этого ждут с опаской.

Едва ли не самая большая проблема — техническая. Не все дети имеют ноутбуки или планшеты. Даже мощные смартфоны есть не у всех. Так же это касается и учителей. К тому же не во всех селах есть интернет.

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На Прикарпатье ищут правильные способы заниматься дистанционно со школьниками. Иваниковка — в 15 километрах от Ивано-Франковска. В местной школе почти 400 учеников, изученного весной никто не помнит. Учительница уверена, что слабые знания — это результат дистанционного обучения.

С 20 учеников только несколько детей во время дистанционного обучения пользовалась ноутбуками или домашними компьютерами, остальные — телефонами. Таким обучения недовольны не только учителя, но и дети.

Сельская школа в оранжевой эпидемиологической зоне. В классах разместить детей за партой по одному не могут потому что не хватает места. А к дистанционному обучению готовы еще меньше — признает директор.

Родители также в отчаянии, поскольку обеспечить детей качественными гаджетами не могут. Особенно, если в семье несколько детей.

Средства на борьбу с коронавирусом

На следующей неделе из фонда борьбы с коронавирусом могут выделить 3 млрд грн на средства дезинфекции и средства индивидуальной защиты в школах.

Такая возможность появилась в связи с тем, что средства фонда использованы всего на 32%, и часть средств можно перераспределить на образование.

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