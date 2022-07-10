Продают игрушки и играют в шашки: как дети помогают армии

Война объединила всех украинцев. Кто пошел на фронт, кто просто делает свое дело и не останавливается, а кто волонтерит. Особенно впечатляют сейчас маленькие украинцы. Дети не стоят в стороне и совсем не отстают от взрослых. Среди ребят хватает волонтеров.

10-летняя чемпионка мира по шашкам Валерия Ежова тоже присоединилась к борьбе. Девочка уже 3 года профессионально играет в настольную игру, поэтому в сложное для страны время решила играть за деньги, и таким образом помогать нашим военнослужащим.

– Я хотела помочь нашим воинам, помочь ВСУ и начала думать, как это сделать. Спросила маму, что я могу сделать. Мама спросила, что ты умеешь лучше делать. Я сказала играть в шашки. Вот так мы и начали собирать деньги на ВСУ, – рассказывает Валерия.

Каждый день с чемпионкой играет около 30 человек. Каждый желающий после игры может оставить по своему усмотрению любую сумму. Иногда прохожие просто оставляют деньги, потому что выиграть у девушки почти невозможно.

Только через неделю игры с прохожими, Валерия уже насобирала более 13 тыс. грн. Хотя собрать такую ​​сумму за столь короткий срок не надеялась ни девушка, ни ее тренер.

Собирают деньги на нужды наших военнослужащих и двое братьев – Тимур и Егор. Ребята продают собственные игрушки. Цены на товары дети придумывают сами. Небольшие игрушки продают от 10 до 50 грн, больше от 200 до 500 грн. Однако прохожие денег не жалеют, и в большинстве своем оставляют ребятам сдачу, потому что дети собирают средства ради великой цели.

Через неделю братья уже собрали более 6 тыс. грн, и говорят будут собирать дальше, чтобы в конце лета закупить бронежилеты и отправить их военным в Херсон. А все ради большого желания увидеться с дедушкой, который остался в оккупации.

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