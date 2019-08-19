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Факты / Видео / Украина

Продают людей за $100. В “ЛНР” и “ДНР” назревает бунт против боевиков

На неотложные нужды жителей Донбасса нужно $52 млн – заявляет ООН и просит доноров увеличить финансовую поддержку.

Ведь сейчас из-за нехватки денег прекращены поставки воды для почти 20 тыс. человек и оказания продовольственной помощи, угля и другой поддержки для почти 30 тыс. наиболее незащищенных жителей оккупированных территорий.

Бунт в оккупированном Ирмино Луганской области. Тамошнюю школу боевики конфисковали у детей под казарму. Ранее террористические войска базировались в техникуме соседнего Перевальского, однако решили переехать поближе к передовой. Родители, узнав о закрытии школы, набросились на руководство с угрозами.

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Назревает бунт и среди молодежи оккупированных районов Донецкой области. Там 5 лет из-за комендантского часа нельзя выходить на улицы с 11 вечера до 5 утра. Всех, так называемых, нарушителей потом приходится освобождать из подвала за деньги. Такса за одного человека в пределах 100 долларов.

Те же россияне, которые заходили на Донбасс, через несколько лет хвастаются, что сделали в оккупированных районах, чего хотели.

Они хотели светлого будущего, верили в русскую весну, однако теперь готовы сами выгонять бандитов-ополченцев, хотя до сих пор молятся на Путина, чтобы тот помог.

К слову, население Украины к 2050 году уменьшится до 35 млн – прогноз ООН.

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