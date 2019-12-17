Продажи российского лайнера Sukhoi Superjet 100 провалились

Компания-производитель не выполнила план на 2019 год Sukhoi Superjet 100.

По состоянию на середину декабря поставили только один самолет. Плюс российская компания Аэрофлот собирается купить до конца года еще 5. А годовой план был 25 самолетов.

В декабре этого года единая европейская компания, которая эксплуатирует самолеты Сухой – ирландская CityJet отказалась от них. В Superjet есть проблемы с гарантийным обслуживанием и поставкой запчастей. Напомним, 5 мая Sukhoi Superjet аварийно сел в аэропорту Шереметьево и загорелся, погиб 41 человек.

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