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Продолжает удивлять – американские аналитики об инаугурации Зеленского

Американские обозреватели с интересом следят за развитием событий в Украине. Энергичность и решительность нового президента привлекает внимание, хотя они отмечают и популистские заявления, в частности, в инаугурационной речи.

Владимир Зеленский продолжает удивлять, – так прокомментировал первые заявления и решения нового украинского президента аналитик Атлантического Совета, посол Джон Хербст. Новый президент начинает свой срок, бросая вызов главным политическим силам Рады – отмечает он.

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Зеленский пытается взять максимум из своей популярности и как можно скорее провести выборы в парламент, чтобы его партия сформировала большинство, – продолжает мысль Хербста бывший чиновник Пентагона Майкл Карпентер. Он говорит: следующие несколько месяцев будут интересными, а досрочные выборы могут пойти на пользу Украине.

Аналитики, в частности Питер Дикенсон, впрочем, отмечают: если Зеленский будет атаковать всех, кто был до него – ему будет труднее в будущем. Ведь каждому политику нужно иметь союзников. А вот насчет отношений с Вашингтоном, Майкл Карпентер советует новому президенту устанавливать официальные контакты, через Курта Волкера или Майка Помпео, и не вести переговоры вроде тех, что могли произойти с юристом Дональда Трампа Руди Джулиани.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что в Конгрессе США утвердили более $ 445 млн помощи для Украины.

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