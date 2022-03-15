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Факты / Видео / Украина / Общество

Продуктовые магазины, аптеки и АЗС в Киеве: как сейчас работает инфраструктура первой необходимости

Даниил Самсонов Журналист программы Факты ICTV

На третьей неделе войны столичные продуктовые магазины, аптеки и АЗС начали работать быстрее. В супермаркетах сейчас аншлаги, потому что пустые полки наконец-то заменил хоть какой-то выбор товаров. Чего не скажешь об аптеках и заправках, туда каждый день стабильно строят длинные очереди. А еще и нужно успеть запастись необходимыми лекарствами до начала удлиненного комендантского часа.

Список магазинов и аптек, которіыые работают, есть в приложении Киев Цифровой. Его уже загрузили полтора миллиона пользователей. На интерактивных картах мы видим, где есть хлеб, горючее и где разливают питьевую воду.

Волонтеры говорят, что мостик между мирной и военной жизнью хранить просто необходимо.

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